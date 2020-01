EFE • 11 Ene 2020 - 10:32 AM

La desinformación vertida por los candidatos en los medios de comunicación y la indiferencia de gran parte de sus electores tiñen la campaña electoral al Congreso más fría y atípica de Perú, que está llevando a los ciudadanos a votar en pleno verano austral a congresistas que legislarán tan solo 18 meses.

Las elecciones parlamentarias extraordinarias se realizan a menos de cuatro meses de la disolución del Legislativo, ordenada por el mandatario peruano, Martín Vizcarra, debido a la oposición de este poder a sus reformas políticas para enfrentar la corrupción.

Los más de 24 millones de electores enfrentarán la misión de elegir a 130 representantes del Congreso para completar un periodo de año y medio, entre una veintena de partidos políticos, y en el caso de Lima tendrán que escoger entre unos 720 candidatos que pugnan por 36 escaños.

"El Perú es un país donde hay poco interés en la política, hay mucho rechazo por la política, si además es sólo parlamentario y es en pleno verano, el nivel de desinterés crece", opinó a Efe el politólogo Fernando Tuesta.

UNA CAMPAÑA FRÍA

"Si la gente estaba interesada en la disolución del Congreso, no está muy interesada en la creación de un nuevo Congreso. Peor aún en un momento en que las fechas no contribuyen a que esto sea atractivo", añadió el analista.

El hecho de que hayan sido programadas en pleno periodo de vacaciones veraniegas en Perú es un tema adicional para que los electores pospongan en su agenda el momento de decidir por quien votar.

"A mí no me sorprende, porque en realidad la gran atención para los peruanos son las elecciones generales, donde coinciden las presidenciales y parlamentarias, pero además el tema es que las elecciones sólo parlamentarias nunca han habido, es un caso excepcional", agregó Tuesta.

PROMESAS IMPOSIBLES Y DESINFORMACIÓN

Por ello, ante la dificultad de captar la atención de los electores, distraídos muchos de ellos en elegir dónde y cómo pasar las vacaciones, los políticos han visto en las promesas imposibles, el espectáculo y la desinformación la fórmula fácil para acaparar titulares.

"Están ofreciendo de todo", como si fueran a ser elegidos por cinco ó 10 años, y sobre todo "están ofreciendo cosas que ellos no pueden hacer", agregó el catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Ello en relación a las promesas de ejecución de obras en diversas regiones o la creación de empleo, un tema delicado para un país con graves problemas de empleo informal o subempleo, pero en el que el Poder Legislativo no tiene competencia directa.

LA GUERRA DE FRASES POLÉMICAS

Se suman también declaraciones polémicas como estrategia para llegar a titulares hechos bajo la tiranía del "clic", como las brindadas por la ultraderechista y ex congresista fujimorista Rosa Bartra, quien postula ahora por el partido de Solidaridad Nacional, y quien se opone a la educación con enfoque de género en las escuelas por considerar que eso enseña a las niñas "a masturbarse".

"Cuando tienes un Gobierno que solamente se preocupa por la ideología de género y por enseñar a las niñas que empoderarse es masturbarse, no estamos atendiendo aquello que es realmente importante", señaló Bartra en la emisora radial Exitosa.

EL GÉNERO SIEMPRE EN DISPUTA

Frase suficientemente polémica que solo compite con otra vertida por la fujimorista Martha Chávez, quien se refirió también al enfoque de género y el significado de la palabra.

"El género es una mala aplicación del término inglés 'gender' que significa sexo", señaló Chávez. "Género tienen las cosas y los animales. En las células de las personas somos mujeres o somos hombres", agregó en su crítica Chávez.

Un problema que para Tuesta se debe a que en estas elecciones no se pudo aplicar aún la reforma de la ley electoral aprobada en agosto pasado, que eliminaría la opción de voto preferencial, por lo que los candidatos y partidos "que están sonando más son los que están haciendo comentarios altisonantes o controversiales" para llamar la atención hacia su nombre.

Incluso como efecto de esta estrategia de campaña ya existe en Fiscalía una investigación preliminar contra el también candidato de extrema derecha Mario Bryce, que regaló una pastilla de jabón a un rival contra el que debatía, por el simple hecho de que este tenía un color de piel oscura.

"El voto preferencial en realidad desata una dinámica de competencia al interior de un partido, todo el mundo quiere sus propios votos, pero como hay sobreoferta, la gente ante tanta bulla se tapa los oídos, y ¿qué cosa le atrae? Eso que llama la atención, el escándalo", analizó Tuesta.

MÁS DE LO MISMO

Por ello, pese a que para la mayoría de la población la disolución constitucional del Congreso fue el evento positivo del 2019, según una encuesta elaborada por Ipsos Perú, no parece igualmente valorada la creación de uno nuevo.

"No hay una opción que represente los intereses que tenemos como país, el tema no es dar norma y seguir dando normas, sino fiscalizar que se cumpla", señaló a Efe Miguel Mata, un limeño de 34 años, quien aseguró que, por ello, y pese a estar a solo dos semanas de las elecciones, aún no tiene definido por qué partido o por quién votará.

Similar opinión tiene Cecilia, otra joven empleada, de 41 años, quien tampoco tiene definido su voto, como más del 50 % de peruanos según una encuesta de diciembre de Ipsos Perú, pero que sí se mostró más esperanzada en que este nuevo Congreso "sea más estable que el anterior" y le pidió que trabaje para la población.

Para José Antonio Jaque, de 66 años, lo que ha demostrado el Congreso anterior es "que hace falta mucha educación e información para poder escoger".