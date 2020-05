Mueren estranguladas tres trabajadoras de salud en México

AP • 8 May 2020 - 08:49 PM

Tres hermanas que trabajaban en el sistema de salud del gobierno de México en el estado norteño de Coahuila fueron halladas estranguladas, informó el viernes la policía de la entidad, causando más alarma en un país donde se han reportado ataques contra los trabajadores de salud durante la pandemia de coronavirus.

Dos de las hermanas eran enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la tercera laboraba en el área administrativa de un hospital, pero de momento no había evidencia de que el ataque estuviera relacionado con su trabajo. El fiscal estatal le dijo a la prensa local que el móvil podría haber sido el robo.

Publicidad

Los cuerpos fueron encontrados en una casa de la ciudad de Torreón, indicó la policía estatal. El IMSS señaló que fueron asesinadas el jueves.

El Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social dijo que los asesinatos eran algo “indignante e incomprensible”.

Publicidad

En otras partes de México, algunas enfermeras han sido golpeadas, echadas del transporte público o les han aventado líquidos de limpieza por miedo a que puedan propagar el coronavirus.

Las autoridades de salud del país han condenado los ataques y exhortado al personal médico a no portar sus uniformes ni batas en las calles para evitar ser blanco de agresiones.

Por otra parte, el alcalde de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, anunció que ha dado positivo al coronavirus. El alcalde Armando Cabada dijo que no había presentado síntomas, pero el gobernador Javier Corral indicó que se pondría en cuarentena voluntaria por precaución debido a que estuvo en contacto con Cabada.

Por lo menos tres de los 31 gobernadores estatales de México han dado positivo a la enfermedad COVID-19.

Ciudad Juárez se ha visto muy afectada por el coronavirus, con alrededor de dos tercios de los casos confirmados del estado y 104 de las 125 muertes.

Si bien las autoridades federales habían pronosticado que el número de casos del país iba a alcanzar el punto máximo alrededor del viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las cifras de casos podrían no estabilizarse durante 12 días más antes de que se presente un descenso.

“Estamos en la fase de mayor contagio, estamos en el pico, esto, según nos informaron, puede durar hasta el día 20 del mes”, señaló López Obrador. “La proyección es que a partir de ahí empiece a bajar el número de contagios y ya (se dé) el descenso de la pandemia".

México tiene casi 30.000 casos confirmados por el coronavirus, aunque las autoridades han estimado que el número real puede ser ocho veces mayor. Hay cerca de 3.000 decesos.

Pero varios medios de comunicación, incluida The Associated Press, han publicado reportes que insinúan que las cifras oficiales no incluyen muchas muertes por coronavirus debido al número extremadamente bajo de pruebas que se realizan en el país.

El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell reconoció que “las muertes de personas que padecen COVID no siempre se pueden demostrar”, pero dijo que los fallecimientos que se sospeche fueron causados por el virus serán revisados posteriormente y tal vez añadidos a las estadísticas oficiales si se justifica.

Dijo que muchos pacientes llegan a los hospitales "en un estado de gravedad que no permite oportunamente hacer las pruebas de laboratorio”. Aunque sí se pueden llevar a cabo exámenes postmortem, reconoció que eso casi nunca se hace en el país.

"Entonces tenemos personas que muy desafortunadamente pierden la vida y han tenido las condiciones clínicas sugerentes de COVID, pero no quedan registradas porque no tienen una demostración por laboratorio”, señaló.