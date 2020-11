AFP • 20 Nov 2020 - 11:25 AM

El primer ministro británico Boris Johnson eludió el viernes destituir a su controvertida ministra del Interior, Priti Patel, después de que una investigación oficial determinara que acosó a sus subordinados, una decisión que llevó a la dimisión del autor del informe.

"El primer ministro tiene plena confianza en la ministra del Interior y ahora considera que este caso está cerrado", afirmó un comunicado de Downing Street.

Publicidad

Johnson "odia la intimidación, se lo toma muy en serio" pero "no cree que Priti Patel sea una acosadora", agregó después su portavoz Allegra Stratton.

Reconociendo que le corresponde a Johnson "juzgar si las acciones de un ministro equivalen a una violación del código de conducta ministerial", el responsable de la investigación, Alex Allan, renunció como asesor del jefe de gobierno.

Publicidad

Su muy esperado informe determinó que Patel "no cumplió sistemáticamente con los altos estándares que se esperaban de ella". "Su actitud en ocasiones equivalió a un comportamiento que puede describirse como intimidación", escribió, "aunque fuera involuntariamente".

Las acusaciones de acoso laboral contra la ministra, no solo en la actual cartera de Interior sino cuando estaba a cargo de Desarrollo Internacional en el gobierno de Theresa May, crean tensiones en el ejecutivo británico desde principios de año.

Tras la publicación del informe, esta política de 48 años que siempre había negado las acusaciones pidió disculpas.

"Lamento que mi comportamiento en el pasado haya afectado a ciertas personas. Nunca fue mi intención molestar a nadie", afirmó en un comunicado, dando las gracias a Johnson por su apoyo. "Me preocupa profundamente el cumplimiento de los compromisos que hemos contraído con los británicos y admito que soy directa y que a veces me he sentido frustrada", añadió.

Patel, que hizo campaña junto a Johnson en el referéndum de 2016 por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, está a cargo de implementar partes importantes de la política posbrexit como el nuevo sistema migratorio. Es una de las más allegadas colaboradoras del líder conservador.

El escándalo estalló con la estrepitosa dimisión en febrero del más alto funcionario de Interior, Philip Rutnam.

"Según las acusaciones que he recibido" la ministra "ha gritado e insultado, ha denigrado a la gente y ha hecho demandas irrazonables y repetidas", dijo Rutman.

Y anunció que demandaba al gobierno por empujarle a renunciar, entre sospechas de que no lo consideraban suficientemente probrexit.