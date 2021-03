Greenpeace pinta avión de pasajeros en aeropuerto de París

Bonjour @Djebbari_JB vous vouliez un ✈️ vert ?



On gagne du temps et on vous en a fait un. Maintenant on peut passer aux choses sérieuses ?



Comme doter le projet de #LoiClimat de véritables mesures pour réduire le trafic aérien à la place de votre greenwashing. #OnAtterritQuand pic.twitter.com/7JrlFXl0pW