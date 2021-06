Aspirante presidencial de Nicaragua, retenido en aeropuerto al volver de EE. UU.

El aspirante a la Presidencia de Nicaragua Arturo Cruz fue retenido este sábado en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, de Managua, cuando regresaba de una gira por Estados Unidos, informó su equipo de prensa.

“Él salió de Estados Unidos, se comunicó al salir, y desde que llegó a Nicaragua no se ha comunicado, hemos intentado llamarle, escribirle, pero no hemos tenido respuesta, lo que sabemos es que está retenido en el aeropuerto, de ahí no sabemos absolutamente nada”, dijo a Efe un portavoz de Cruz.

https://twitter.com/arturo_cruzs/status/1401228689300393993 El avión aterrizó a las 9:00am en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino. Desde hace dos horas y media se encuentra incomunicado y no se sabe nada de su paradero. — Arturo Cruz (@arturo_cruzs) June 5, 2021

Este hecho tiene lugar cuando faltan cinco meses para las elecciones generales, en las que el presidente Daniel Ortega, quien gobierna desde 2007, busca una nueva reelección.

Cristiana Chamorro Barrios, quien según Cid Gallup podría derrotar a Ortega en las elecciones del 7 de noviembre próximo, fue acusada de supuesta “gestión abusiva y falsedad ideológica en concurso con lavado de dinero, bienes y activos”, recibió orden de arresto domiciliar y fue inhabilitada para la carrera presidencial.

Los precandidatos opositores Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro denunciaron que fueron informados que tienen “casa por cárcel hasta nuevo aviso”, pese a que no tienen acusaciones en su contra.

Otros aspirantes a la Presidencia, como el campesino Medardo Mairena, el afrodescendiente George Herníquez Cayasso, el periodista Miguel Mora, la doctora María Eugenia Alonso, y el líder excontra Luis Fley han denunciado ser objeto de persecución y asedio por parte de la Policía Nacional.

Durante su visita a Estados Unidos, Cruz, exembajador del Gobierno de Ortega (2007-2009) y uno de los aspirantes que cumplen con casi todos los requisitos exigidos por el Poder Electoral, ha dicho: “si continúa la danza de inhibiciones y quedamos sin otros candidatos, lo lógico es que este servidor no participe en ese proceso (electoral)”.

En las próximas elecciones de Nicaragua Ortega, a quien los opositores califican de “dictador”, se jugará 42 años de dominio casi absoluto de la política local.

FUENTE: EFE