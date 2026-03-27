Billete de un dólar llevará firma de Donald Trump y desata debate legal

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que los futuros billetes de un dólar incluirán la firma del presidente Donald Trump, una medida que, según la entidad, marcaría un hecho inédito al tratarse de un mandatario en ejercicio.

De acuerdo con el Tesoro, los nuevos billetes entrarían en circulación antes del 4 de julio, como parte de un reconocimiento a los “logros económicos” del actual gobierno.

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¿Qué cambiará en los billetes?

La nueva versión del dólar incluirá:

La firma de Scott Bessent

La firma del presidente Donald Trump

Según el comunicado oficial, sería la primera vez que la firma de un presidente en funciones aparece en un billete estadounidense.

Polémica por posible conflicto con la ley

La decisión ha generado críticas, especialmente desde sectores del Partido Demócrata, debido a que la legislación federal establece restricciones sobre la inclusión de presidentes en ejercicio en el dinero estadounidense.

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Este punto ha abierto el debate sobre si la medida podría enfrentar desafíos legales.

Nueva moneda también genera controversia

Además, el pasado 19 de marzo un comité federal de arte aprobó el diseño de una moneda con la imagen del mandatario.

El diseño incluye:

La palabra “LIBERTY” en la parte superior

Las fechas 1776-2026

La frase “IN GOD WE TRUST”

Un total de 13 estrellas

La imagen está basada en una fotografía tomada en 2025 y actualmente exhibida en la Galería Nacional de Retratos en Washington.

Antecedente histórico

El único caso similar registrado ocurrió en 1926, cuando el entonces presidente Calvin Coolidge apareció en una moneda conmemorativa por el 150 aniversario del país.

Un anuncio que genera debate

La inclusión de la firma presidencial en los billetes y el diseño de una nueva moneda han reavivado la discusión sobre los límites legales y simbólicos del uso de figuras políticas en la moneda de Estados Unidos.

FUENTE: EFE