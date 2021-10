Boris Johnson admite el temor de que la COP26 no logre los avances necesarios

"Necesitamos tantas personas como sea posible para llegar al cero neto (de emisiones) para que no produzcan demasiado dióxido de carbono a mediados de siglo", resaltó Boris Johnson.

"Creo que se puede hacer, (pero) será una cumbre muy difícil. Estoy muy preocupado porque puede salir mal y no podremos obtener los acuerdos que necesitamos", dijo el primer ministro británico, que admitió que el éxito de la cita pende de un hilo.

En su encuentro con escolares, Boris Johnson se quejó de que grandes corporaciones producen una "abrumadora" cantidad de plásticos.

"Grandes compañías de bebidas famosas que quizás conozcas, pero no las nombraré. No sé por qué no, pero no los nombraré", dijo el líder conservador al quejarse de la producción de plásticos.

Esta es considerada la conferencia del clima más importante desde el acuerdo de París (2015), que busca mantener el aumento de la temperatura global promedio por debajo de los 2 grados centígrados, y perseguir esfuerzos para limitar el incremento a 1,5 grados.

FUENTE: EFE