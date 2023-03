Caso Dani Alves: abogado defensor solicita grabar el examen psicológico de la víctima

Se trata de la jueza que investiga el caso quien ordenó hacer al Instituto de Medicina Forense un informe pericial sobre las secuelas que puede estar sufriendo la víctima, proceso regular en estos casos que se haga", según lo explicó Jesús Albalat, periodista de un medio local en España.

Caso Dani Alves: madre de sus hijos lo visita en la cárcel

Luego que Joana Sanz, esposa de Dani Alves, solicitara el divorcio, la madre de los hijos del futbolista Dinorah Santana, visitó a el brasileño en la cárcel para hablar de sus dos hijos, Daniel y Victoria Alves, de 16 y 15 años respectivamente, pues asegura que han sufrido directamente las secuelas del posible delito que cometió su padre.

"Dani es inocente y muy breve se demostrará. Sí, yo y sus hijos creemos en su inocencia", explicó Santana, que mantiene muy buena relación con el futbolista e incluso fue su agente después de su divorcio.

La primera esposa de Alves, acudió al centro penitenciario de Can Brians 2 en Barcelona, donde el exjugador del Barça se encuentra en prisión preventiva desde finales del pasado mes de enero; la mujer cree firmemente que su exesposo es inocente, así lo declaró a medios de comunicación al salir de laprisión.

Es un shock para mis hijos, que son adolescentes y lo están pasando muy mal, declara Santana, señalando que su familia está agobiada porque quieren verlo y no pueden acceder a él y asegura que "Dani jamás, jamás, jamás haría esto. Te lo digo porque le conozco desde hace 22 años y he estado diez casada con él. Me parece que es una pesadilla y que no está pasando".

Dinorah Santana y Dani Alves estuvieron casados hace más de dos décadas tras el divorcio su relación siempre fue buena por el bienestar de sus hijos.