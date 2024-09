Donald Trump asegura que no se postulará en 2028 si pierde en noviembre

Donald Trump descarta postularse si pierde

En una entrevista difundida este domingo en el programa Full Measure, el expresidente de 78 años declaró: "No, no me veo (postulándome de nuevo). Creo que eso será todo. No me lo imagino en absoluto".

Esta afirmación marca un punto importante en su campaña electoral y genera especulaciones sobre el futuro político del magnate.

FUENTE: AFP