Donlad Trump anuncia muerte de 11 narcoterroristas en operativo del Ejército de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este martes que 11 narcoterroristas murieron luego de un ataque ejecutado por el Ejército estadounidense contra una embarcación en el Caribe.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes que 11 narcoterroristas murieron tras el ataque que realizó el Ejército estadounidense contra una embarcación en el Caribe, la cual transportaba droga proveniente de Venezuela. pic.twitter.com/CWwoDNuEvv — Telemetro Reporta (@TReporta) September 3, 2025

Según el mandatario, la nave transportaba droga proveniente de Venezuela, y fue interceptada en el marco de las operaciones de seguridad y combate al narcotráfico que impulsa su administración en la región.

Este hecho se enmarca dentro de la estrategia de Washington para reforzar la lucha contra las redes criminales transnacionales y garantizar la seguridad en aguas del Caribe.