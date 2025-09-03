Washington Internacionales -  3 de septiembre de 2025 - 09:43

Donlad Trump anuncia muerte de 11 narcoterroristas en operativo del Ejército de Estados Unidos

Donald Trump informó la muerte de los narcoterroristas tras un ataque del Ejército contra una embarcación con droga proveniente de Venezuela en el Caribe.

Donlad Trump anuncia muerte de 11 narcoterroristas 

Donlad Trump anuncia muerte de 11 narcoterroristas 

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que 11 narcoterroristas murieron luego de un ataque ejecutado por el Ejército estadounidense contra una embarcación en el Caribe.

Donald Trump anuncia muerte de 11 narcoterroristas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1963202074633482284&partner=&hide_thread=false

Según el mandatario, la nave transportaba droga proveniente de Venezuela, y fue interceptada en el marco de las operaciones de seguridad y combate al narcotráfico que impulsa su administración en la región.

Este hecho se enmarca dentro de la estrategia de Washington para reforzar la lucha contra las redes criminales transnacionales y garantizar la seguridad en aguas del Caribe.

En esta nota:
Seguir leyendo

Marco Rubio advierte que EE.UU. seguirá atacando a cárteles tras golpe al Tren de Aragua

Marco Rubio se reúne con Claudia Sheinbaum tras ataque Estados Unidos

Supremo de Brasil inicia sesiones para sentencia en juicio histórico a Jair Bolsonaro

Recomendadas

Más Noticias