EE. UU. autoriza a empresas comerciar oro venezolano con nueva licencia del Tesoro

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ( EE. UU. ) emitió este viernes una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses, un sector que hasta ahora estaba sujeto a sanciones.

La medida se oficializó a través de la Licencia General 51, que permite a compañías de Estados Unidos comprar, transportar y revender oro de origen venezolano, incluso en operaciones que involucren al Gobierno de Venezuela o a la empresa estatal Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).

Reunión entre autoridades de EE. UU. y Venezuela

El anuncio se produce un día después de una reunión en Caracas entre la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, encuentro que abordó oportunidades de inversión en el sector minero del país sudamericano.

Qué permite la nueva licencia

La autorización del Tesoro estadounidense también incluye:

Servicios logísticos vinculados al comercio del oro

Operaciones de transporte

Servicios de seguros relacionados con el metal

Además, el documento establece que los contratos derivados de estas operaciones deberán regirse por las leyes de Estados Unidos, y cualquier disputa legal deberá resolverse en tribunales estadounidenses.

Pagos serán controlados por el Tesoro

La licencia también fija condiciones para los pagos derivados de estas transacciones. En caso de que los fondos deban ser entregados a entidades venezolanas sancionadas por Washington, no podrán realizarse de forma directa, sino que deberán canalizarse a través de un fondo controlado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La medida forma parte de una flexibilización parcial de las sanciones económicas relacionadas con el sector minero venezolano, con el objetivo de permitir operaciones bajo supervisión y control financiero estadounidense.

FUENTE: EFE