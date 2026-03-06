Compra de CNN: David Ellison promete mantener independencia editorial

El director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, afirmó que la independencia editorial de la cadena CNN se mantendrá una vez se concrete la compra de Warner Bros. Discovery (WBD) en los próximos meses.

"CNN es una marca increíble, con un equipo increíble, y creemos absolutamente que su independencia debe preservarse", señaló Ellison durante declaraciones al canal CNBC.

Compra de CNN: Promesa de inversión en información

El ejecutivo indicó que el conglomerado planea continuar invirtiendo en el área informativa y que la operación también beneficiará a otras compañías del grupo como CBS.

“Seguiremos invirtiendo en información y creemos que esta operación será positiva para CBS y CNN”, explicó Ellison, al tiempo que aseguró que la independencia editorial ha sido respetada en CBS y que ocurrirá lo mismo con la cadena internacional de noticias.

Temor por posibles cambios editoriales

A pesar de estas declaraciones, algunos analistas y observadores del sector mediático han expresado preocupación sobre un posible cambio en la línea editorial de CNN cuando pase a estar bajo el control de Ellison.

El empresario es conocido por su cercanía con el presidente estadounidense Donald Trump, lo que ha generado dudas en algunos sectores sobre el futuro enfoque informativo del medio.

Cambios previos en CBS

Las preocupaciones aumentaron después de que Skydance Media tomara el control de Paramount Global en octubre de 2025.

Poco después de esa operación, el grupo nombró a la periodista Bari Weiss como responsable del servicio informativo de CBS News, una figura conocida por sus posiciones políticas conservadoras.

Aprobaciones regulatorias aún pendientes

Para obtener la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Skydance se comprometió previamente a realizar ajustes en la línea editorial de CBS si así lo solicitaba el regulador, una condición considerada poco común en este tipo de operaciones.

Ellison no se pronunció sobre una posible fusión entre CBS y CNN, pero señaló que el objetivo del grupo es atraer a un público amplio.

"Queremos dirigirnos al 70% de los estadounidenses, y del mundo, que se identifican como de centroizquierda o centroderecha. Queremos dedicarnos al negocio de la verdad", afirmó.

Luz verde tras guerra de ofertas

Las declaraciones del ejecutivo se producen una semana después de que Netflix retirara su interés en la operación, dejando vía libre a Paramount Skydance para adquirir Warner Bros. Discovery, tras cinco meses de una intensa guerra de ofertas.

De completarse la compra —que aún requiere la aprobación de reguladores y accionistas— la familia Ellison pasará a controlar un amplio grupo de empresas mediáticas con presencia en diferentes partes del mundo.

FUENTE: AFP