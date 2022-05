EE. UU. enviará tropas a Somalia

Associated Press

La medida significa la anulación de una decisión tomada bajo la presidencia de Donald Trump, quien sacó de Somalia a los casi 700 agentes de operaciones especiales que había allí.

La decisión de Biden, confirmada por una fuente oficial, surge luego que el secretario de Defensa Lloyd Austin pidió el despliegue “para restablecer la presencia militar norteamericana en Somalia y así afianzar la lucha contra al-Shabab, que se ha fortalecido y presenta una intensificada amenaza”

La fuente, que pidió no ser identificada al no estar autorizada para hablar públicamente de una decisión que no ha sido anunciada, indicó que la medida implica la reubicación de fuerzas estadounidenses en África.

FUENTE: Associated Press