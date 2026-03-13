EE. UU. ofrece $10 millones por líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei

El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al paradero de Mojtaba Jamenei, actual líder supremo de Irán .

La medida fue divulgada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que también incluyó en la lista a otros altos funcionarios iraníes, entre ellos el ministro del Interior y el ministro de Inteligencia y Seguridad. En total, diez personas figuran en la lista difundida por las autoridades estadounidenses.

Declaraciones del jefe del Pentágono

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que Mojtaba Jamenei se encuentra herido y posiblemente desfigurado tras los ataques que, según Washington, provocaron la muerte de su padre, el anterior líder supremo Ali Jamenei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2032529478279119314?s=20&partner=&hide_thread=false Estados Unidos ofreció este viernes una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre el paradero del guía supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, y otros altos funcionarios de ese país.



El ministro del Interior de Irán y el ministro de Inteligencia y Seguridad también… pic.twitter.com/7VyrgYJud6 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 13, 2026

“Sabemos que el nuevo supuesto, no tan supremo, líder está herido y probablemente desfigurado. Ayer publicó un comunicado bastante débil, pero no hubo voz ni video”, afirmó Hegseth durante una rueda de prensa.

Cuestionamientos a su liderazgo

El jefe del Departamento de Defensa de Estados Unidos también sostuvo que Mojtaba Jamenei “carece de legitimidad” y lo acusó de intentar llamar a la unidad después de la muerte de manifestantes durante protestas registradas en Irán en los meses previos al conflicto.

Hegseth cuestionó además que el líder iraní solo haya emitido un comunicado escrito, sin apariciones públicas en video o audio. “Irán tiene cámaras y grabadoras, ¿por qué emitir un comunicado escrito? Creo que sabemos por qué”, declaró el funcionario.

FUENTE: AFP