EEUU reanuda deportación de migrantes a Venezuela tras acuerdo con Maduro

Aquellos que llegaron después de esa fecha y no tienen "una base legal" para permanecer en Estados Unidos serán expulsados.

"Estados Unidos reanudará las repatriaciones a Venezuela de venezolanos que no tienen base legal para permanecer en Estados Unidos", afirma el Departamento de Seguridad Interior (DHS) en un comunicado, que asegura que "las autoridades de Venezuela" han dado su visto bueno.

image.png El gobierno estadounidense se ha mostrado dispuesto a levantar de manera progresiva las sanciones financieras que impuso al país si Maduro y la oposición alcanzan acuerdos para las elecciones previstas el próximo año.

En un comunicado, el gobierno de Maduro confirma el acuerdo que permite "la repatriación ordenada, segura, y legal de ciudadanos venezolanos desde los Estados Unidos a través del programa 'Vuelta a la Patria'".

¿Cuándo iniciará la deportación de migrantes a Venezuela?

La deportación comenzará "rápidamente", afirmó un funcionario estadounidense que pidió el anonimato en una rueda de prensa telefónica. "Ya hemos identificado a personas bajo custodia que serán expulsadas rápidamente en los próximos días", dijo, especificando que todas ellas "no han podido demostrar que tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos".

Por lo demás, el gobierno Washington pide que las elecciones, en las que Maduro aspira a la reelección, sean "libres y justas". Unos 7 millones de los 30 millones de venezolanos han emigrado del país como consecuencia de una crisis que provocó una reducción del 80% del PIB en 10 años.

"No entren en la selva del Darién", una zona pantanosa entre Panamá y Colombia, "no emprendan el extraordinariamente peligroso viaje hacia el norte" para "luego ser devueltos" a Venezuela, exhortó el funcionario.

El anuncio de este jueves llega tras una cumbre migratoria regional acogida por México, que contó con la participación de Estados Unidos, México, Colombia y Panamá.

FUENTE: AFP