El caso Dani Alves: el pedido de su esposa en redes

La pareja de Dani Alves, Joana Sanz, volvió a utilizar sus redes sociales para realizar un desesperado pedido ante este duro momento. “Pido por favor a los medios de comunicación que están por fuera de mi casa que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los únicos dos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno. Gracias”, escribió en una historia de Instagram.

Esposa de Dani Alves.png Post de la esposa de Dani Alves

Antes de su detención la modelo también subió una imagen con las manos de ambos entrelazadas y la palabra “Together” (juntos, en español). Vale destacar que en los últimos días también sufrió el fallecimiento de su madre.

Xavi se pronuncia sobre el caso Dani Alves

El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, habló en la rueda de prensa sobre el caso de Dani Alves: "Es difícil comentar una situación así. Estoy sorprendido e impactado conociendo a Dani. La justicia dictará lo que sea: ahí no podemos entrar".

El egarense, que lo tuvo como compañero y más tarde como efectivo de la plantilla, ha tratado mucho con el brasileño durante su estancia en el Barça. "Me sabe muy por Dani (Alves)", sentenció sobre su postura en el caso.