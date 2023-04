La actriz Ana Obregón presenta a su nieta, que nació por gestación subrogada.

"Esta fue la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suyo al mundo", dijo Obregón, aludiendo al nombre de su hijo, quien antes de someterse a un tratamiento para el cáncer congeló esperma, que se conservaba en Nueva York.

De todas maneras, la pequeña "es legalmente hija adoptiva de Ana" Obregón, señaló ¡Hola!

image.png Revista ¡Hola!

"Ha sido muy difícil. El embarazo no se produjo al primer intento, ni mucho menos; han sido varias veces y cada vez que no salía me llevaba un disgusto horrible y a empezar de nuevo. Ha sido una batalla, un largo camino, pero es lo que me ha mantenido con vida. Es que si no fuera por esto, yo ya no estaría aquí, dijo Ana en la entrevista.

image.png Revista ¡Hola!

Al preguntarle acerca del nombre de la bebé, la actriz sostuvo, "Se llama Ana Sandra Lequio Obregón. Sandra por su papá, claro. Y Ana como su abuela, como su bisabuela y como su tatarabuela".

La foto de la conocida presentadora saliendo en silla de ruedas de un hospital en Miami con la pequeña en brazos en la portada de ¡Hola! el miércoles pasado y con el titular "Ana Obregón, madre de una niña nacida por gestación subrogada" generó mucha polémica en España, donde esa práctica está prohibida.

image.png Revista ¡Hola!

La legislación española autoriza, no obstante, la inscripción en el registro civil de los hijos nacidos por gestación subrogada en el extranjero siempre que se presente "una resolución judicial dictada por un tribunal competente" del país en cuestión que establezca la filiación.

FUENTE: AFP