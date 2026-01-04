Marco Rubio dice que EE.UU. puede trabajar mejor con la vicepresidenta de Venezuela que con Maduro

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró este domingo que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, es alguien con quien sí se puede negociar, a diferencia de Nicolás Maduro, quien rompía cualquier acuerdo establecido con Estados Unidos.

"La diferencia es que la persona que estaba a cargo (Maduro), aunque no legítimamente en el pasado, no era alguien con quien se pudiera trabajar. Simplemente no podíamos trabajar con él", manifestó Rubio al canal CBS.

"Él no es una persona que alguna vez haya cumplido alguno de los acuerdos que hizo", manifestó el secretario.

"Rompió todos los acuerdos que hizo, se burló de la Administración Biden (2021-2024) con el acuerdo que hicieron con él", agregó.

Rubio manifestó que Estados Unidos, que capturó ayer a Maduro en Caracas y lo llevó a un prisión en Nueva York, en la que enfrenta cargos de narcotráfico, le ofreció "múltiples ocasiones la oportunidad de retirarse de la escena de manera positiva".

El republicano recalcó que el líder chavista "eligió no hacerlo, pero su número dos (Rodríguez) ahora dirige el país".

"Su número dos es alguien con quien se puede trabajar", aseguró.

FUENTE: EFE