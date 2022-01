Navalni "no se arrepiente" de nada, un año después de su arresto al volver a Rusia

El principal opositor ruso, Alexéi Navalni , aseguró este lunes que "no se arrepiente ni un segundo" de haber regresado a Rusia , donde hace un año fue detenido, e instó a sus compatriotas a "no tener miedo".

"Lo he hecho y no me arrepiento ni un segundo", escribe en las redes sociales, sobre su lucha contra el Kremlin y su retorno al país, donde corría el riesgo de ser arrestado, tras meses de convalecencia en Alemania.