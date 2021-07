Nicaragua amenaza con cárcel a médico por cuestionar manejo de la pandemia

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, también promueve la cancelación de la personalidad jurídica de 24 organizaciones no gubernamentales (ONG).

"Prácticamente este señor -viceministro Enrique Beteta- me acusa y me amenaza con quitarme la licencia médica por las declaraciones que he dado en la pandemia, que nada tienen que ver con los números y reportes que ellos hacen y, según ellos, podría caer en el delito de los ciberdelitos por toda la información que hemos dado a la población para que se cuide", dijo el médico a periodistas, al salir de una cita del Minsa.