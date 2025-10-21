Nicolás Sarkozy, primer ex presidente francés encarcelado desde la Segunda Guerra Mundial

Nicolás Sarkozy , expresidente de Francia entre 2007 y 2012, ingresó este martes a la cárcel parisina de la Santé, convirtiéndose en el primer ex jefe de Estado francés en ser encarcelado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

El tribunal francés lo condenó a cinco años de prisión por asociación ilícita, relacionados con el financiamiento ilegal de su campaña electoral de 2007 con dinero procedente de Libia. La sentencia, dictada en septiembre, ha generado polémica, ya que Sarkozy deberá cumplir la pena antes de que se resuelva su recurso de apelación, previsto para los próximos meses.

Nicolas Sarkozy se convirtió este martes en el primer exjefe de Estado francés entre rejas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, condenado por maniobrar para financiar ilegalmente con dinero libio su campaña electoral de 2007.



A través de su cuenta en la red social X, el expresidente calificó su encarcelamiento como un “escándalo judicial” y un “viacrucis”, insistiendo en que “la verdad triunfará”, aunque admitió que el precio a pagar será “abrumador”.

La medida ha generado debate en Francia sobre la ejecución provisional de sentencias. El presidente actual, Emmanuel Macron, afirmó que se trata de un “debate legítimo” que debe abordarse con calma. La oposición de izquierda criticó a Macron por reunirse con Sarkozy la semana pasada, mientras el país observa con atención cómo se desarrolla este caso histórico.

Este episodio marca un hito en la historia política de Francia, donde nunca antes un ex mandatario había sido encarcelado por decisiones vinculadas a su ejercicio de poder y campañas electorales.

FUENTE: AFP