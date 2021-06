ONG venezolana denuncia detención "arbitraria" de un adolescente de 15 años

Pero, según indicó la ONG, al joven se le acusa de haber llevado consigo "considerable material estratégico de la empresa filial de -la petrolera estatal- PDVSA, Astillero Naval Venezolano".

"Mi hijo no llevaba todo eso (...) No nos han dejado verlo y mi hijo carga la misma ropa desde el miércoles, no sabemos si come bien o está bien", dijo la madre cita en la nota.

El adolescente, según su madre, es estudiante de segundo año de secundaria, y debido a la pandemia de la covid-19, también "sale a pescar con las embarcaciones de la costa de Amuay" y "recupera objetos del botadero que puede restaurar para después venderlos".

La ONG indicó que se espera que la audiencia de presentación del adolescente ante tribunales sea hoy y señaló que la comunidad pesquera de Amuay hará una caminata para apoyar la liberación del joven.

