Países suspenden importación de carne de cerdo de Suecia por peste porcina

"No me parece razonable, pero es un procedimiento habitual cuando se detectan casos de peste porcina africana", señaló Magnus Därth, delegado general de KCF.

image.png

Desde el 6 de septiembre se han identificado siete casos en jabalíes muertos cerca de Fagersta, a unos 145 kilómetros al noroeste de Estocolmo.

El origen de la epidemia sigue siendo desconocido

La peste porcina africana no se transmite a los humanos, pero es muy contagiosa y mortal para los cerdos y otros animales como los jabalíes. Un brote puede ser devastador para la industria porcina, dicen los expertos.

Suecia exporta alrededor de 30.000 toneladas de carne de cerdo cada año, casi la mitad de las cuales se destina a países de la Unión Europea.

FUENTE: AFP