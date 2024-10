Premio Nobel de Medicina 2024 es para Victor Ambros y Gary Ruvkun

Los microARN "tienen una importancia fundamental para el desarrollo y funcionamiento de los organismos", señaló el jurado en un comunicado.

Victor Ambros, de 70 años, es biólogo en la Massachusetts Medical School, y Gary Ruvkun, de 72, es profesor de genética en la Harvard Medical School. En 1993, ambos publicaron en artículos separados sus hallazgos sobre "un nuevo nivel de regulación genética", lo que resultó decisivo en este campo.

Aunque los investigadores colaboran, trabajan de manera independiente. Sus estudios se centraron en el gusano redondo de un milímetro, C. elegans, para entender cuándo y por qué ocurren las mutaciones celulares.

Los investigadores Ambros y Ruvkun se interesaron en cómo se desarrollan los distintos tipos de células y descubrieron los microARN.

