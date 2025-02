Presidente Donald Trump refuerza lazos comerciales con Japón

"Buscarán una inversión en lugar de una compra. Me gusta esa idea. U.S. Steel es una empresa muy importante para nosotros. Fue la más grande del mundo durante 15 años, hace muchos años, hace 80 años, y no queríamos ver eso desaparecer. Como concepto psicológico eso no era bueno", afirmó Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca junto a Ishiba.