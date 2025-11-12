Estados Unidos Internacionales -  12 de noviembre de 2025 - 15:59

Trump niega correos que lo vinculan con Jeffrey Epstein y acusa a los demócratas

Donald Trump rechaza correos de Epstein que lo implican en abusos y acusa a los demócratas de usar el caso para distraer al país.

GRAIG HUDSON / POOL
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este miércoles los correos electrónicos recientemente revelados del fallecido financiero Jeffrey Epstein, en los que se le atribuyen afirmaciones de que el mandatario republicano “sabía de sus abusos” y “pasó horas” con una de sus víctimas.

Trump calificó los mensajes como un “bulo demócrata” y acusó al Partido Demócrata de intentar “desviar la atención de su mala gestión en el cierre del Gobierno Federal y otros temas”.

“Los demócratas intentan revivir el bulo de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión”, escribió el mandatario en su red Truth Social. “Los demócratas intentan revivir el bulo de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

Los correos, fechados entre 2011 y 2019, fueron difundidos por el Congreso estadounidense e incluyen mensajes en los que Epstein supuestamente aseguraba que Trump estaba al tanto de sus delitos. Sin embargo, no hay evidencia directa que vincule al presidente con actividades ilegales.

La Casa Blanca, por medio de su portavoz Karoline Leavitt, respaldó la versión del mandatario, señalando que “estos correos no prueban absolutamente nada” y que Trump “nunca tuvo participación alguna en los crímenes de Epstein”.

Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores, mencionó en sus notas a Virginia Giuffre, una de sus víctimas más reconocidas, quien falleció en abril pasado. En vida, Giuffre declaró haber conocido a Trump cuando trabajaba en su club de Florida, pero aclaró que él no estuvo involucrado en ningún abuso.

Desde el Congreso, legisladores demócratas han pedido una investigación completa sobre los documentos, mientras que aliados del presidente aseguran que se trata de una maniobra política para afectar su gestión.

El escándalo llega en medio del prolongado cierre parcial del Gobierno Federal, un tema que ha generado tensiones entre la Casa Blanca y el Congreso y que, según Trump, “ha sido provocado por maniobras demócratas irresponsables”.

FUENTE: EFE

