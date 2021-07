Vuelven a suspender en Chile sesión de constituyentes por fallas técnicas

La mesa directiva de la convención encargada de redactar una nueva Constitución en Chile informó este martes que, por segundo día consecutivo, el órgano no podrá sesionar por falta de facilidades técnicas, una situación que despertó críticas contra el Gobierno.

"Llegamos muy temprano y todavía no se habían iniciado los trabajos (para habilitar las dependencias): las oficinas no están listas, no hay computadores ni impresoras", aquejó la presidenta del órgano, Elisa Loncón.