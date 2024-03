Niegan reemplazo de pena a exministro Guillermo Ferrufino

Te podría interesar: Niegan reemplazo de pena por arresto de fines de semana a "El Tachi", seguirá en prisión

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PGN_PANAMA/status/1768667273810584020&partner=&hide_thread=false | La Fiscal Superior de Cumplimiento Anticorrupción, Johaira González, se refiere al resultado de audiencia donde se negó el reemplazo de pena al exministro Guillermo Ferrufino. https://t.co/yE17bt6ZUX pic.twitter.com/kQKxkoxoB7 — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) March 15, 2024

Como resultado de este proceso legal, Ferrufino enfrentará una condena de 10 años de prisión. Esta decisión marca un hito en la lucha contra la impunidad y envía un claro mensaje de que la corrupción no será tolerada en ninguna circunstancia.

Juez rechaza reemplazo de pena a Guillermo Ferrufino

El juez de cumplimiento rechazó la solicitud de la defensa técnica particular de sustituir la pena de 48 meses de prisión por días multa, argumentando que la solicitud no cumplía con los requisitos establecidos por la norma y que el condenado no muestra intención de reintegrarse a la sociedad ni de ofrecer una retribución justa.

Durante la audiencia, el defensor técnico anunció recurso de apelación. La audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones para resolver este recurso fue programada para el próximo martes 19 de marzo, a las 8:30 a.m., en la sala número 3 de las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio ubicadas en Plaza Fortuna.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/1768663039060885672&partner=&hide_thread=false Palabras de Franklin Amaya, abogado del exministro Guillermo Ferrufino, tras la audiencia de este viernes en la que se le negó reemplazo de pena y se resolvió la unificación de las sentencias condenatorias.pic.twitter.com/rmN93TPBLT#TReporta — Telemetro Reporta (@TReporta) March 15, 2024

El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal superior Anticorrupción Johaira González Castillo, mientras que la defensa legal del condenado estuvo a cargo del defensor técnico particular Eduardo Raúl Sequeira y Franklin Amaya.

Cabe mencionar que la audiencia se realizó sin la presencia del sancionado, entendiendo lo que establece el artículo 509 n.° 2 de la Ley 63 de 2008, que establece resolver las cuestiones que se susciten durante la ejecución de la sentencia. Las solicitudes que impliquen una decisión jurisdiccional se resolverán en audiencia con el fiscal y la defensa.