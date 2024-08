¡Hermoso! Pink y su hija Willow protagonizan un emotivo dueto en honor a Kamala Harris

Chicago fue testigo de una noche inolvidable del cuarto y último día de la Convención Nacional Demócrata y Pink, una de las invitadas especiales del evento, subió al escenario junto su hija para ofrecer una interpretación conmovedora.

Aunque se había especulado que Beyoncé sería la estrella, la intérprete de 'So What' tomó el escenario con una poderosa interpretación de "What About Us". La actuación se dio acompañada de su pequeña Willow Sage.

Esta aparición resaltó el apoyo musical y cultural que rodeaba la candidatura de Kamala Harris, quien agradeció el respaldo recibido para convertirse en la candidata presidencial del Partido Demócrata.

Pink apoya a Kamala Harris

La actuación de Pink y Willow fue, sin duda, uno de los momentos más destacados de la velada, no solo por la calidad vocal de ambas, sino por el lazo emocional que madre e hija compartieron frente a la audiencia. Willow, de tan solo 13 años, se ha unido a su madre en el escenario en varias ocasiones, pero este momento fue especial, ya que se produjo en uno de los eventos políticos más importantes del año en Estados Unidos.

Pink ha sido una firme defensora de Kamala Harris desde el inicio de su campaña presidencial. Tras el anuncio de la candidatura de Harris, Pink organizó una llamada por Zoom que recaudó casi dos millones de dólares para su campaña.