Joe Manganiello desmiente a Sofía Vergara: 'Nuestro matrimonio no terminó por no tener hijos'

El actor estadounidense, conocido por sus papeles en True Blood y Magic Mike, se separó de la actriz colombiana a principios de este año, poniendo fin a casi una década de relación. A pesar de que Vergara había señalado que la diferencia en sus deseos respecto a la maternidad fue el principal motivo de su divorcio, Manganiello revela una historia diferente.

"Eso no es cierto. Intentamos tener una familia durante el primer año y medio," explicó Manganiello en la entrevista. "Y tuvimos una gran conversación al empezar, durante el primer mes de noviazgo. Dije: 'Si ya no quieres tener hijos, lo entiendo. Solo dímelo, y sabré de qué se trata, y está bien'. Pero ese no fue el caso con ella. Y le juré que nunca me iría si no funcionaba. Y no lo hice. No fue inevitablemente por eso que todo terminó. Fue porque dos personas se distanciaron, y a veces eso pasa," detalló Manganiello.

Esta declaración contrasta con los comentarios recientes de Vergara, quien en una entrevista con El País había atribuido el fin de su matrimonio a sus diferencias sobre la maternidad. "Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre vieja. Creo que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no va conmigo," afirmó Vergara. La actriz también mencionó que se siente más preparada para ser abuela que para iniciar una nueva maternidad a sus 51 años.

Sofía Vergara y Joe Manganiello tomaron un rumbo diferente

Desde su separación, ambos actores han seguido adelante con sus vidas personales. Sofía Vergara ha sido vista en compañía del cirujano ortopédico Justin Saliman, mientras que Joe Manganiello ha iniciado una nueva relación con la modelo y actriz Caitlin O'Connor.

La divergencia en sus versiones sobre el final de su matrimonio refleja cómo las figuras públicas pueden tener diferentes perspectivas sobre los eventos personales. Mientras Vergara se centra en sus nuevas etapas de vida, Manganiello prefiere aclarar su visión sobre su relación pasada, dejando en el aire cuál será el próximo capítulo para ambos.