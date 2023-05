Luis Camacho: "Ricardo Martinelli irá a votar el domingo"

Por otro lado, el también vocero del expresidente Ricardo Martinelli, explicó que a pesar de su condición médica Martinelli votará en las primarias presidenciales del colectivo y resaltó que "no va a tener el desenvolvimiento normal de una campaña. No va hacer recorrido porque está en una condición de incapacidad".

https://twitter.com/TReporta/status/1663878711936991234 El secretario general de @somosrmpa, @camachocastro, reveló que el expresidente Ricardo Martinelli acudirá a votar este domingo en las elecciones primarias del partido, y explicó la razón de su visita a un edificio residencial el pasado fin de semana. #Voto24 #TReporta pic.twitter.com/8osagDEAMJ — Telemetro Reporta (@TReporta) May 31, 2023

Incapacidad de Martinelli: ¿Puede caminar a pesar de su operación?

Camacho, aclaró la condición del exmandatario tras la incapacidad presentada por sus abogados en el caso New Business, resaltando que "Lo que le recomendaron después de la cirugía es tiempo de reposo. Me causa risa cuando la gente dice que se sometió a una cirugía para evitar la audiencia. Ricardo Martinelli tiene 71 años, su situación de la columna no fue relajo, duró 5 horas".

"Claro que va a votar -Ricardo Martinelli-, además está habilitado en el Padrón Electoral y es candidato. La razón de su ausencia en la audiencia de New Business está documentada".

"Él no está paralítico, puede movilizarse por distancias cortas, estuve presente cuando el neurocirujano le explicaba que no puede estar una hora sentado, debe pararse y caminar", destacó Camacho, tras ser cuestionado durante una entrevista a Telemetro Reporta Matutino.