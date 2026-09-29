Panamá muestra su diversidad cultural como País Invitado de Honor en la FIL Santo Domingo 2026

Panamá participa como País Invitado de Honor en la 28.ª Feria Internacional del Libro de Santo Domingo (FILSD) 2026, que abrió sus puertas este miércoles 23 de septiembre y se extenderá hasta el 4 de octubre, con una programación que reúne a más de 35 escritores y representantes de distintas disciplinas artísticas y culturales panameñas.

La participación panameña comenzó durante la ceremonia inaugural, celebrada en el Teatro Nacional Carlos Piantini, donde la Compañía Nacional de Danzas Folclóricas presentó “De fiesta en Panamá: un extracto de bailes representativos de la región de Azuero”, como parte de la apertura de la feria.

Este jueves 24 de septiembre se realizará la inauguración oficial del Pabellón de Panamá, espacio que durante la feria ofrecerá al público dominicano una muestra de la producción literaria, artística, artesanal y gastronómica del país, acompañada de presentaciones musicales y actividades culturales.

Literatura panameña presente en la FIL Santo Domingo

La literatura ocupa un lugar central en la agenda panameña, con la participación de autores en presentaciones de libros, conversatorios y encuentros dedicados a temas como poesía, narrativa, memoria, identidad, territorio, literatura infantil y creación literaria.

Entre las escritoras que integran la delegación se encuentran Isabel Burgos, Mayra de Gracia, Gloria Young, Tania Hyman, Alondra Badano, Cheri Lewis, Ela Urriola, Fifita Bichili y Paola Meneses, quienes formarán parte de distintas actividades de la programación.

Entre los encuentros literarios previstos figuran “Escribir sin fronteras: poesía, cuento, novela y teatro”, “Panamá desde la palabra: memoria, identidad y territorio” y “Pensar Panamá desde el Caribe y el mundo”, además de la presentación de una selección de obras de autores nacionales.

Literatura panameña presente en la FIL Santo Domingo. Cortesía

Danza, música y cine panameño

La danza tendrá también un espacio destacado con el Ballet Nacional de Panamá, que presentará El lago de los cisnes los días 25 y 26 de septiembre en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, como parte de la programación artística de la feria.

La música estará representada por artistas y agrupaciones panameñas como Outside Jazz Band, Yek Gamboa, Kandall, Javier Medina Bernal y Sax Urbano, además de talleres de composición musical. Uno de los principales momentos de esta agenda será el concierto que ofrecerá la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá el 3 de octubre en el Teatro Nacional Carlos Piantini.

El cine panameño tendrá igualmente una programación propia con la proyección de películas y cortometrajes, acompañados, en algunos casos, por conversatorios con sus realizadores y participantes.

Entre las producciones previstas figuran Algo Azul, Caja Rápida, Los nietos del Jazz, Me dicen el Panzer, Una noche de calipso, Panama Al Brown y El Brujo: Julio Zachrisson.

Danza, música y cine panameño en la Feria del Libro Santo Domingo. Cortesía

Teatro y artesanías

El teatro completará la propuesta cultural con obras dirigidas a distintos públicos, entre ellas Yo Soy Panamá, La Ciudad de Piedra y ¿En qué lío me metí?

Durante los días de la feria, el público podrá visitar el Pabellón de Panamá, donde encontrará libros de autores nacionales, café y gastronomía típica, además de una muestra de artesanías y otros productos culturales panameños.

La participación de Panamá se extenderá hasta el 4 de octubre con una agenda que busca acercar al público dominicano a la diversidad de la creación cultural panameña y generar espacios de intercambio entre escritores, artistas y gestores culturales de ambos países.