¡Escándalo en Miss Universo! Miss Australia se desmaya en pleno evento

Le podría interesar: Las candidatas madres que buscan la corona del Miss Universo 2024

Poco después del incidente, la delegada de Australia informó a sus seguidores en Instagram sobre su estado de salud y la causa de su desmayo durante la conferencia.

"Gracias a todos por sus buenos deseos. La razón detrás del desafortunado desmayo es mi presión arterial baja, que es algo con lo que he luchado durante mucho tiempo. Puede hacer que me sienta enferma y mareada, y, a veces, me provoca desmayos", expresó Zoe Creed.

Miss Australia compartió una publicación en la que habla sobre la importancia de la salud física de las mujeres y de las enfermedades que padece.

“Hoy fue un ejemplo desafortunado pero prevalente de por qué se debe hablar más sobre la salud de las mujeres. Sufro de presión arterial baja, endometriosis y dolor debilitante”, dice parte de la publicación.

Embed - Zoe Creed on Instagram: "A little bit more about my @womenspaingreaterpurpose project in conjunction with my women’s health platform @born.creed Women face health issues on the daily and lack the support and research they need to reach their full health potential. Today was an unfortunate yet prevalent example of why women’s health needs to be spoken about more. I suffer with low blood pressure, endometriosis and debilitating pain. Yet, like all the other health warriors, I continue to carry out my day because that’s what we do as women. Sometimes it does defeat you, but we get back up and go again. I believe women can turn their pain into a greater purpose. Help me to de stigmatise the women’s health industry to make each and every women feel heard, seen and understood. Zoe Creed "