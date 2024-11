Miss Universo 2024: Las participantes brillan en la gala preliminar

La gala preliminar inició con la competencia de trajes nacionales, donde cada competidora lució los mejores atuendos, mostrando un poco de las culturas y tradiciones de su país. Este segmento resaltó la diversidad y riqueza cultural de las participantes, quienes deslumbraron con diseños que reflejaban el orgullo de sus naciones, dejando una impresión inolvidable tanto en el jurado como en el público.

La gala preliminar del Miss Universo 2024 estuvo llena de glamour, elegancia, seguridad, calidez y euforia, elementos que no faltaron en este esperado evento. Las 127 delegadas lo dieron todo y causaron sensación en el escenario, deslumbrando con sus presentaciones y mostrando por qué están listas para conquistar la corona. Cada paso en la pasarela reflejó su preparación, confianza y el orgullo de representar a sus países en una de las competencias más prestigiosas del mundo.

