Natasha Vargas ,Miss Universo Panamá 2023, no podrá coronar a su sucesora

La representante de Panamá para la edición 72 del Miss Universo, Natasha Vargas, no podrá coronar a la ganadora del Miss Universo Panamá 2024 ni despedirse de su título, según lo dijo recientemente en sus redes sociales.

“A veces las cosas no salen como queremos, o al menos no todo, pero yo estoy feliz de que pude llamarme Panamá ante el universo y siempre lo voy a llevar en mi corazón”, dijo Natasha entre lágrimas.

A pesar de esto, Vargas ha tenido la oportunidad de compartir con su compañera Sheynnis Palacios durante su visita a Panamá, lo cual la ha ayudado a reconfortar la situación y sentirse un poco más tranquila.

El director de la Organización Señorita Panamá, César Anel Rodríguez, le dio unas palabras de aliento a Natasha Vargas a través de una publicación en su cuenta de Instagram, tras sus recientes declaraciones.

“Entiendo las dificultades que enfrentas actualmente y quiero que sepas que cuentas con todo nuestro apoyo. Tu papel no termina aquí; aún tienes muchos sueños por cumplir y muchas coronas por alcanzar. Como presidente de Miss Universo en Panamá, quiero reafirmarte que tu presencia es invaluable para nosotros y para la nación que representas”, decía en una parte de su mensaje.

“Estamos ansiosos por recibirte y celebrar tu legado, que es mucho más que una corona; es un símbolo de inspiración y esperanza para todos los panameños”, continuó diciendo César Anel Rodríguez.

