Skincare: Recomendaciones de rutina para niños y adolescentes

No podemos decir que sea completamente contraindicado, estos adolescentes hoy tienen algo que nosotros no tuvimos, no tuvimos ese cuidado de la piel de ponernos bloqueador solar, de ponernos hidratantes que hoy nos hubiésemos vistos muchos más jóvenes, lo que si es que se debe explicar lo que si se puede usar y lo que no se puede usar

Comenzó explicando el especialista en cuanto al uso de Skincare en pieles jóvenes.

Rutina de Skincare para niños y adolescentes

El dermatólogo recomendó la siguiente rutina de Skincare para niños y adolescentes que no tengan ningún problema de acné en su rostro:

Un limpiador, jabón neutro, es decir sin detergente, utilizarlo en dos veces al día.

El uso de bloqueador solar desde los 2 años de edad, tres veces al día.

Crema hidratante suave.

Productos que no son necesarios para la piel de niños y adolescentes

El especialista explicó las razones de algunos productos que no son necesarios utilizar en el rostro sanos de niños y adolescentes. Conoce cuáles son aquí:

Retinol no es necesario, porque su función es quitar la piel muerta e incentivar colágeno

Ácido hialurónico no es tan necesario, sin embargo hay algunos productos hidratantes que lo tienen pero no afecta mucho.

Vitamina C es un antioxidante, pero si estas colocando bloqueador solar ya no es necesario utilizarlo.

El dermatólogo José Miguel recomendó que antes de utilizar algún producto y no te sientas seguro, debes acudir a un dermatólogo certificado para que pueda ayudarte con una buena rutina.

¿Para que sirve el Serum?

El Serum es uno de los productos de Skincare más famosos, pero según explico el dermatólogo José Miguel es utilizado para pieles maduras, pieles después de 30 años o con daños solares.

El especialista recomendó que no es tan necesario utilizarlo desde antes.

