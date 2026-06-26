"A partir del 30 de junio veremos qué pasa": Thomas Christiansen habla sobre su futuro

El director técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen , aseguró que el equipo afrontará su último compromiso del Mundial con el objetivo de despedirse dejando una buena imagen y haciendo historia para el fútbol panameño.

En la conferencia previa al encuentro, el entrenador reconoció que el descanso entre partidos pudo influir en el desarrollo del torneo, aunque evitó utilizarlo como excusa.

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"Es difícil opinar sobre una supuesta situación de qué hubiese pasado si el descanso nos ha favorecido o no. Está claro que cuando un equipo está en ritmo, está imponiéndose al rival y que se corta, ayuda más al que la está pasando peor", manifestó. "Es difícil opinar sobre una supuesta situación de qué hubiese pasado si el descanso nos ha favorecido o no. Está claro que cuando un equipo está en ritmo, está imponiéndose al rival y que se corta, ayuda más al que la está pasando peor", manifestó.

Thomas Christiansen: "Queremos dejar a Panamá en lo más alto"

"Me queda el último partido con la Selección, en este Mundial, y a partir del 30 de junio ya veremos qué va a pasar. Me siento orgulloso de cómo hemos competido en este Mundial, es un Panamá muy reconocible, que tiene las cosas claras, el orden, ese compromiso, es coraje y… pic.twitter.com/w6sLOaCiKV — Telemetro Reporta (@TReporta) June 26, 2026

Christiansen reiteró que el objetivo desde el inicio del Mundial siempre ha sido representar de la mejor manera al país.

"El objetivo es, como antes de iniciar el Mundial, hacerlo lo mejor posible, dejar a Panamá y esta Selección en lo más alto posible, futbolísticamente, una imagen mundial muy buena. Mañana queremos intentar cerrar de la mejor manera y hacer historia, y que no sea para negativo", expresó. "El objetivo es, como antes de iniciar el Mundial, hacerlo lo mejor posible, dejar a Panamá y esta Selección en lo más alto posible, futbolísticamente, una imagen mundial muy buena. Mañana queremos intentar cerrar de la mejor manera y hacer historia, y que no sea para negativo", expresó.

El estratega también reconoció que, aunque siente orgullo por haber clasificado a Panamá a su segundo Mundial, le queda un sentimiento de frustración por no haber conseguido una victoria ni marcar goles hasta el momento.

"Mi primera experiencia como seleccionador y haber clasificado a Panamá a su segundo Mundial me llena de orgullo, pero también hay un sabor agridulce por no haber ganado hasta ahora y no haber podido anotar un gol, a pesar de jugar bien", indicó. "Mi primera experiencia como seleccionador y haber clasificado a Panamá a su segundo Mundial me llena de orgullo, pero también hay un sabor agridulce por no haber ganado hasta ahora y no haber podido anotar un gol, a pesar de jugar bien", indicó.

Habla sobre su futuro

"El objetivo es como antes de iniciar el Mundial, hacerlo lo mejor posible, dejar a Panamá y esta Selección en lo más alto posible, futbolísticamente, una imagen mundial muy buena. Mañana queremos intentar cerrar de la mejor manera y hacer historia y que no sea para negativo. Mi… pic.twitter.com/fH4p9kR2pk — Telemetro Reporta (@TReporta) June 26, 2026

Christiansen adelantó que el último partido marcará el cierre de su participación con Panamá en esta Copa del Mundo y señaló que posteriormente analizará su futuro.

"Me queda el último partido con la Selección, en este Mundial, y a partir del 30 de junio ya veremos qué va a pasar", afirmó.

Pese a los resultados obtenidos, destacó la identidad futbolística que ha mostrado el equipo durante el torneo.

"Me siento orgulloso de cómo hemos competido en este Mundial. Es un Panamá muy reconocible, que tiene las cosas claras, el orden, ese compromiso, ese coraje y personalidad futbolísticamente para mirarse a la cara con cualquier selección. No tenemos jugadores del mismo nivel, pero como equipo somos muy buenos", concluyó.