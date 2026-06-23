El "Row vikingo" arrasa en el Mundial 2026: así celebró Noruega su victoria ante Senegal

“Row vikingo” en el Mundial 2026: así celebró Noruega su clasificación tras vencer a Senegal

La selección de Noruega vivió una jornada histórica en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras vencer 3-2 a Senegal y asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final, en un partido marcado no solo por el resultado, sino también por la celebración de sus aficionados.

El delantero Erling Haaland fue la gran figura del encuentro al marcar un doblete que encaminó la victoria de su selección en un duelo intenso y muy disputado.

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Con este resultado, Noruega aseguró su pase a la siguiente ronda del torneo, consolidándose como una de las selecciones revelación del Mundial.

Mundial 2026: El “remo vikingo” se toma el estadio

The Norwegian team and fans doing the Row are just beautiful.pic.twitter.com/hi2YqZimUi — World Cup 2026 Daily (@TotalFootball) June 23, 2026

Tras el pitazo final, los jugadores de Noruega se unieron a sus aficionados en una celebración que ya se ha vuelto viral: el tradicional “remo vikingo”.

La imagen del plantel sentado en el césped realizando el movimiento de remar junto a la afición ha recorrido el mundo, convirtiéndose en uno de los momentos más llamativos del torneo.

Una afición que se gana al mundo

La hinchada noruega ha sido destacada por su comportamiento y creatividad en las gradas, aportando un ambiente festivo que ha captado la atención de fanáticos de otros países.

El “remo vikingo” se ha convertido en un símbolo de identidad y unión entre jugadores y seguidores durante esta edición del Mundial 2026.