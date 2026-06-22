Messi rompe récord y se convierte en el máximo goleador histórico de los Mundiales con 17 goles

El delantero Lionel Messi se convirtió este lunes 22 de junio en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo, luego de anotar ante Austria su cuarto gol en el Mundial 2026, celebrado conjuntamente en Canadá, Estados Unidos y México.

El tanto llegó en el minuto 38, cuando el argentino abrió el marcador y alcanzó las 17 anotaciones en la máxima cita del fútbol, superando así el récord que ostentaba el alemán Miroslav Klose.

A dos días de cumplir 39 años, Messi no solo rompió la marca histórica de goles del torneo, sino que también se unió a Just Fontaine y Jairzinho como el tercer jugador en marcar en seis partidos consecutivos de una Copa del Mundo. La cuenta del capitán argentino podría ampliarse, ya que a la selección albiceleste todavía le resta el último compromiso de la fase de grupos y los partidos de las siguientes fases en caso de clasificar.