Mundial 2026: 10 lugares que los fanáticos panameños pueden visitar en Toronto

Toronto será una de las ciudades anfitrionas del Mundial 2026.

Toronto se prepara para recibir miles de visitantes durante el Mundial 2026 . La ciudad canadiense será una de las sedes del torneo y albergará varios encuentros, por lo que muchos aficionados panameños pueden aprovechar la oportunidad para combinar fútbol y turismo.

Si tiene pensado viajar para apoyar a la Selección de Panamá, estos son algunos de los lugares más recomendados para conocer mientras disfrutas de la experiencia mundialista.

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marcin-skalij-AhmLdXl_azU-unsplash De la CN Tower a las Islas de Toronto: qué visitar durante el Mundial 2026. Marcin Skalij - unsplash

Lo imperdible en su visita a Toronto en este Mundial 2026

1. CN Tower

Es el símbolo más reconocido de Toronto. Desde su mirador se obtienen impresionantes vistas panorámicas de la ciudad y del lago Ontario.

2. St. Lawrence Market

Considerado uno de los mercados más famosos de Canadá, ofrece gastronomía local, productos frescos y un recorrido por parte de la historia de Toronto.

3. Royal Ontario Museum

Uno de los museos más importantes de América del Norte, con exposiciones sobre historia natural, cultura y civilizaciones de todo el mundo.

4. HTO Park

Ubicado frente al lago Ontario, es un espacio ideal para descansar, caminar y tomar fotografías con una vista diferente de la ciudad.

5. Little Canada

Una de las atracciones más curiosas de Toronto. Presenta réplicas en miniatura de ciudades, paisajes y lugares emblemáticos de Canadá.

6. Islas de Toronto

Un paseo perfecto para quienes buscan escapar del movimiento urbano. Se puede llegar en ferry y disfrutar de senderos, playas y vistas espectaculares del skyline.

7. Waterfront de Toronto

La zona costera es ideal para caminar, montar bicicleta o simplemente disfrutar del ambiente junto al lago Ontario.

8. High Park

El parque urbano más grande de Toronto ofrece amplias áreas verdes, senderos y espacios recreativos para toda la familia.

9. Kensington Market

Uno de los barrios más coloridos y multiculturales de la ciudad, famoso por sus murales, cafeterías y tiendas independientes.

10. Festivales de verano

Durante las fechas del Mundial suelen coincidir numerosos festivales culturales, gastronómicos y musicales que permiten conocer mejor la diversidad de Toronto.

¿Cuándo juega Panamá en Toronto durante el Mundial 2026?

Los fanáticos panameños que viajen a Toronto podrán ver a la Selección Nacional en dos partidos de la fase de grupos del Mundial 2026, ambos en el Toronto Stadium (BMO Field). Panamá enfrentará a Ghana el 17 de junio de 2026 y posteriormente se medirá a Croacia el 23 de junio de 2026, en encuentros programados para las 7:00 p.m. (hora local de Toronto).

Toronto será una ciudad clave para la afición panameña durante el Mundial 2026, ya que albergará dos de los tres partidos de Panamá en la fase de grupos