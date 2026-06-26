VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 Noruega vs. Francia

Esta noche, las selecciones de Uruguay vs. España se miden en el Estadio de Guadalajara, en la tercera fase de grupos del Mundial 2026. Mira ya el partido EN VIVO por RPC TV.
Mundial 2026 Mundial 2026 - 26 de junio de 2026 - 18:45
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La noche de este viernes, las selecciones de Uruguay vs. España se miden en el Estadio de Guadalajara, en la tercera fase de grupos del Mundial 2026.
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