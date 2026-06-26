Calendario de partidos del Mundial 2026: juegos para el sábado 27 de junio

La emoción de la Copa Mundial 2026 continúa este sábado 27 de junio con una cartelera cargada de partidos decisivos, donde las selecciones buscarán sumar puntos fundamentales para acercarse a la clasificación a la siguiente ronda del torneo.

La jornada ofrecerá atractivos encuentros correspondientes a los grupos L, K y J. Uno de los duelos más esperados será el de Panamá frente a Inglaterra. Aunque la selección canalera marcha por debajo de los europeos en la tabla de posiciones, buscará dar un buen enfrentamiento. Además, la fecha contará con la participación de figuras como Cristiano Ronaldo con Portugal y, más tarde, Lionel Messi liderando a Argentina.

Los aficionados podrán vivir toda la cobertura especial de la Copa Mundial a través de las pantallas y plataformas de RPC , Medcom Go y Telemetro, con análisis, noticias, seguimiento minuto a minuto y todos los detalles de los partidos más importantes de la jornada.

Además, la señal radial estará disponible por RPC Radio en las frecuencias 90.9 FM y 1F06.3 M, para seguir cada partido con la narración y el análisis de los especialistas.

Mundial 2026: partidos para este sábado 27 de junio

4:00 p.m.

Panamá vs. Inglaterra (RPC y Telemetro)

Croacia vs. Ghana

6:30 p.m.

Colombia vs. Portugal

RD Congo vs. Uzbekistán

9:00 p.m.