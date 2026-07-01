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Mundial 2026 Mundial 2026 -  1 de julio de 2026 - 18:30

VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 USA vs. Bosnia y Herzegovina

Este miércoles, las selecciones de USA y Bosnia y Herzegovina se miden en el Estadio de San Francisco, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Mundial 2026 USA vs. Bosnia y Herzegovina.

Mundial 2026 USA vs. Bosnia y Herzegovina.

@fifaworldcup
Ana Canto
Por Ana Canto

Este miércoles, las selecciones de Bélgica y Senegal se miden en el Estadio de San Francisco, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 USA vs. Bosnia y Herzegovina

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