Sech recibe dos nominaciones a los Premios Lo Nuestro 2020

Familia empezamos el año con 2 nominaciones @premiolonuestro !!! Ya pueden votar por mi en premiolonuestro.com/vota 🧸 Gracias a mis fans por todo el apoyo 💚 Prepárense que solo es el comienzo!! 🔥 #premiolonuestro2019 #premiolonuestro #esteessech