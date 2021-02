Luis Diaz Govea • 1 Feb 2021 - 07:14 AM

El Rock y el Típico se unen; dos de los grupos musicales más reconocidos de Panamá; Los Rabanes junto a Samy y Sandra Sandoval estrenarán un tema llamado "Que vaina la cumbia", canción que promete alegrar el verano.

"Una tiene algo que yo quiero, más me dicen que es prohibido pero yo no tengo miedo; tú no seas liso y atrevido que yo tengo mi marido, todo esto tiene dueño. Que vaina, que está debajo de su falda, lo que a mí me pone así, que no me deja dormir, las ganas no se aguantan." dice un extracto de la canción publicado por los rockeros.

Los Rabanes publicaron en su cuenta de instagram el anuncio de este nueva colaboración con los hermanos Samy y Sandra Sandoval con un peculiar video. "Se prendió Chechenia «Lo que todo Panamá - Chitré - Monagrillo y La Arena esperaban». Muy pronto... la canción del verano 2021 #quevainalacumbia".