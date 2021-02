SHOWBIZ • 24 Feb 2021 - 09:37 AM

La cantante Cardi B ha vuelto a realizar un ejercicio de sinceridad y transparencia total al hablar sin tapujos del efecto terapéutico que, para ella, se desprende de las intervenciones quirúrgicas a las que se ha venido sometiendo en los últimos años, a las que atribuye de alguna forma el fin de los tradicionales problemas de autoestima que solía sufrir a cuenta de su físico.

En la interesante conversación que ha mantenido con la también cantante Mariah Carey para el último número de la revista Interview, la estrella del hip hop ha reconocido que, cuando era más joven, se sentía "infradesarrollada" y hasta cierto punto el 'patito feo' de su barrio al no encajar en los estándares de belleza que, a su juicio, definen a las chicas del Bronx, más voluptuosas de lo que Cardi era antes de volverse famosa.

"Era muy delgadita cuando era más joven, y la verdad es que en el Bronx todo va de tener muchas curvas y un gran trasero, así que los chicos se reían de mí porque tenía el cu** plano y me faltaba pecho", ha confesado la diva de la música en la publicación. En cuanto empezó a ganar más dinero del habitual como bailarina en varios clubes de la ciudad, la entones aspirante a rapera no se lo pensó dos veces antes de 'atacar' el origen de sus muchas inseguridades.

"Me sentía fea e infradesarrollada... Cuando empecé a trabajar de bailarina y a ganar el suficiente dinero para comprarme unos pechos nuevos, esa falta de confianza sobre mi pecho desapareció por completo. Pero luego, en los clubes de striptease regresaron esas inseguridades porque todas las chicas tenían cul** grandes. Fue como volver a la adolescencia, así que me lo arreglé y ahora me siento mucho más segura de mí misma", ha explicado.