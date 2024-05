Anitta - Letra completa Aceita

Associated Press

Aquí está la letra completa de Aceita, lo nuevo Anitta

I don’t think you know

Como me llaman a mi

I don’t think you know

Como me llaman a mi

Soy la vagamunda

Que se esta buscando la funda Y dice las verdades

Con mirada profunda

La que se monta en el barco Aunque se hunda

Y el cuarto de tu novio lo inunda

Sali de la favela

Parezco de novela

Italia, tomando te con Donatella

Music, movies, show, pasarela Mi ex dijo

que estaba bonita en Coachella

La mas mala del cuento

La mas mala

La mas mala del cuento

La mas mala

Go

I don’t think you know

Como me llaman a mi

I don’t think you know

Como me llaman a mi

Fashion, exotica, perra, rebelde

Soy mi propia jefa

No ladra el que muerde

Pagan en euros pa’ verme

Yo decido encima de quien

Voy a moverme

Oh, yo me muero asi

Nunca voy a cambiar

Oh, Que yo me muero asi

Nunca voy a cambiar

No es tan dificil de aceptar

Go

I don’t think you know

Como me llaman a mi

I don’t think you know

Como me llaman a mi

Go

I don’t think you know

Como me llaman a mi

I don’t think you know

Como me llaman a mi