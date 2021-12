El mundo del espectáculo lamenta la muerte de Vicente Fernández

El cantante español Alejandro Fernández expresó "Día triste, sin palabras. La historia de la música Mexicana llevará siempre tu nombre Vicente, amigo, eres y serás EL REY por siempre. Tu legado será historia. Mi abrazo a todos los suyos".

Por su parte, el intérprete venezolano, Ricardo Montaner, manifestó: "Ha partido a la eternidad don Vicente Fernández ,su legado infinito seguirá sonando en los corazones de millones. Hombre amable y considerado con sus colegas. Paz don Vicente ,paz a su entrañable familia".

También, la actriz mexicana Florinda Meza publicó una foto de Vicente Fernández y una de la Virgen de Guadalupe con el siguiente mensaje: "Mexicano hasta la médula, murió en 12 de diciembre. Que la Virgen lo reciba y lo lleve al cielo. Descanse en paz, Vicente Fernández".

La cantante mexicana Fey, aseguró que Fernández "Siempre seguirá siendo el Rey".

La intérprete mexicana, María León, expresó "Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo mas que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida.” #DEP #VicenteFernandez Abrazos y pronta paz al alma @alexoficial y a toda la familia".

Por otro lado, el cantante, rapero, compositor y actor puertorriqueño, Don Omar, manifestó "Descansa en paz #VicenteFernandez".

El dúo mexicano de pop latino y baladas románticas, Río Roma, expresó: "Querido @_VicenteFdez GRACIAS por enseñarnos tanto: que como México no hay dos, que no tiene nada de raro morir por el amor de una mujer… que los grandes entre los grandes, nunca pero NUNCA dejan de cantar mientras su público no deje de aplaudir #VicenteFernandez#QEPD".

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó en su cuenta de Twitter: "Transmito mi pésame a familiares, amigos y millones de admiradores de Vicente Fernández, símbolo de la canción ranchera de nuestro tiempo, conocido y reconocido en México y en el extranjero".

El canciller de México también reaccionó, describiendo a Vicente Fernández como "gran figura de la música mexicana".

El pasado 15 de septiembre el intérprete salió del área de terapia intensiva en el hospital en el que permanecía desde inicios de agosto. Fernández, conocido como el Charro de Huentitán, había sido diagnosticado con el síndrome Guillain-Barré, una afección en la que el sistema inmunológico ataca los nervios y que puede llegar a producir una parálisis. Desde entonces se encontraba luchando por su salud.

La mañana de este sábado, la familia del cantante había informado del deterioro de salud de Fernández, quien se encontraba en situación crítica; y pasadas las 8:00 a.m. de este domingo 12 de diciembre anunciaron su fallecimiento, a través de la cuenta de Instagram del intérprete: