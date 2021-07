Lemarco estrena "Te deseo el bien" una canción al desamor

"Solo miraba el teléfono si escribías y yo no sabia que mentías, Me creí todas tus mentiras y yo, Hasta cuando decías que me querías, Y tu Como con un Niño conmigo jugaste Llegaste a mi vida y de mi te burlaste, Hijo e puta Karma en la cara me pegaste, Toy pagando por lo malo de antes, No te deseo el mal te deseo el bien, Saludos pa tu viejo y pa tu novio también, Tus amigas me dijeron que preguntas por mi ya no te preocupes que estoy mejor sin ti", es parte de la nueva canción de Lemarco.