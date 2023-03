Osvaldo Ayala estrena sencillo "Porque Tú No Estás"

El acordeonista y cantante panameño Osvaldo Ayala , lanzó la canción titulada "Porque Tú No Estás" , que habla sobre un gran amor.

"...sigo pensándote y veo tu rostro en cada copa de licor, sin poder mitigar esta tristeza que me abraza sin pudor...no podré olvidar tantas noches de pasión, cuando el corazón de placer quería estallar, ya no hay marcha atrás, porque todo se acabó, me venció el dolor y siento ganas de llorar...", dice parte de la canción.

Con más de 5 minutos de duración, la canción ofrece una letra sentida y romántica, que a la vez invita a bailar.

"Porque Tú No estás" fue escrita por Mabín Moreno.